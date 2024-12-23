Квадрантиды и Большое Солнце смогут наблюдать нижегородцы 3-4 января Общество

Фото: Vincent Duparc

В первые дни 2025 года нижегородцы смогут наблюдать сразу несколько редких космических явлений. Так, на первую неделю нового года придутся пик метеорного потока Квадрантиды, максимальное приближение Земли к Солнцу и противостояние Марса.

Как рассказали в Нижегородском планетарии, вечером 3 января и ночью на 4 января ожидается максимум активности метеорного потока Квадрантиды (период действия потока - с 28 декабря по 12 января). Специалисты отмечают, что метеоры Квадрантид медленные, а потому хорошо заметные, к тому же в потоке имеется много болидов и ярких метеоров.

Однако пик этого метеоритного потока короткий - всего несколько часов, поскольку Квадрантиды являются довольно тонким потоком частиц, и Земля пересекает его под прямым углом. Но зато при идеальных условиях за час можно будет наблюдать от 40 до 120 метеоров.

Пик активности метеорного потока придётся на 19:00, наблюдать его можно в восточной части неба, в районе созвездия Волопас. Звездопад будет хорошо виден при ясном небе, и молодая Луна не помешает наблюдению метеоров.

Также 4 января Земля войдёт в перигелий, то есть окажется на минимальном расстоянии от Солнца, что сделает солнечный диск визуально самым крупным в этом году.

Кроме того, 16 января ожидается так называемое противостояние Марса: красная планета приблизится к Земле и выстроится в линию с нашей планетой и Солнцем. По мнению астрономов, это создаст отличные условия для детального изучения Марса.