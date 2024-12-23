Нижегородские предприниматели могут воспользоваться изменениями налогового законодательства Бизнес

Фото: УФНС

В Управлении Федеральной налоговой службы (ФНС) по Нижегородской области рассказали об изменении с 2025 года налогового законодательства, касающегося применения налоговой амнистии при дроблении бизнеса, а также особенностей рассмотрения жалоб в упрощенном порядке.

Начальник контрольного отдела управления Сергей Болучевский пояснил, что амнистией могут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, которые использовали схемы дробления бизнеса для оптимизации налогов и отказались от дробления, начиная с 1 января 2025 года.

Амнистия распространяется на решения по налоговым проверкам за 2022-2024 годы, выявившим правонарушения, связанные с фактом дробления бизнеса, не вступившие в силу на 12 июля 2024 года.

Условием списания доначисленных налогов, пеней, штрафов за 2022-2024 годы по фактам дробления бизнеса является добровольный отказ налогоплательщиков от применения схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах.

С подробной информацией можно ознакомиться на промостранице "Налоговая амнистия при дроблении бизнеса".

"Основная цель введения амнистии – это не применять карательные меры в отношении налогоплательщика, а дать ему возможность перестроить и сохранить свой бизнес", - отметил руководитель управления ФНС России по Нижегородской области Антон Закамский.

Об изменениях налогового законодательства, предусматривающих особенности рассмотрения жалобы в упрощенном порядке, рассказал начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров Сергей Быков. Он отметил, что вступающие изменения коснутся всех категорий жалоб, за исключением жалоб, поданных на решения налоговых органов, принятых в соответствии со статьями 101 и 101.4 НК РФ.

Новый порядок позволит налогоплательщику воспользоваться дополнительной инстанцией досудебной защиты, предоставляя возможность налоговому органу самостоятельно устранить допущенное им нарушение. Основной смысл введения указанной нормы заключается в максимально быстром разрешении спора с минимумом транзакционных издержек.

"Срок рассмотрения жалобы в упрощенном порядке значительно сокращен. Такая жалоба подлежит рассмотрению в течение семи рабочих дней", - пояснил Сергей Быков.

Он подчеркнул, что основные преимущества рассмотрения жалобы в упрощенном порядке заключаются в дополнительном механизме разрешения споров и добровольном выборе налогоплательщика.