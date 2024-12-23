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Общество

Жительница Богородска стала финалисткой конкурса "Миссис Мира"

05 января 2025 11:05  [39] Общество

Жительница Богородска вышла в финал конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Мира" (Mrs. World).

Как сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны, в финал "Миссис Мира-2024", который пройдет в конце января в Лас-Вегасе (США), вышли 65 участниц из разных стран. 46-летняя нижегородка Елена Секретарева будет выступать с лентой "Сибирь".

Нижегородка воспитывает двух дочерей 18 и 25 лет. На протяжении 14 лет работала в налоговой службе, затем открыла в Нижнем Новгороде Центр Содействия Бизнесу "Советникъ". Кроме того, она активно занимается благотворительностью. По признанию финалистки, своим участием она хочет продемонстрировать, что россиянки не только самые красивые женщины, но и умные и целеустремленные.

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Теги:
Конкурсы красоты
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