Почти 60 редких изданий оцифровали в нижегородской библиотеке им. Ленина в 2024 году по нацпроекту Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека имени В.И. Ленина в 2024 году оцифровала 59 книжных памятников в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура". Оцифрованные издания доступны для общего доступа на портале Национальной электронной библиотеки "Книжные памятники". Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что национальный проект "Культура", который с 2025 года стал частью нового национального проекта "Семья", позволил сделать доступнее культуру и историю для каждого человека.

"Обычно такие издания доступны лишь узкому кругу специалистов. Оцифровка позволяет использовать редкие и ценные издания всем желающим. Например, это будет полезно школьным учителям в разных округах региона. Дети смогут узнать об истории своей малой родины из интересных и необычных источников. В этом и заключается смысл нацпроекта", - отметил Глеб Никитин.

Оцифрованные книжные памятники пополнили разделы сайта "Славянские кириллические книги" и "Памятники печати региональных типографий". В частности, были оцифрованы книги, изданные в типографиях Нижнего Новгорода, Арзамаса, Лыскова, Балахны и Павлова в конце XIX – начале XX веков.

Среди них есть небольшие брошюры, например, текст устава союза «Белое знамя»; список учебников, назначенных на 1907-1908 учебные годы в Нижегородском дворянском институте императора Александра II; каталоги книг различных библиотек; список практикующих врачей Нижнего Новгорода, изданный аптекой А.Н. Кейзер на Варварке, и другие.

Кроме того, оцифрованы "Иллюстрированный путеводитель по Нижнему Новгороду и ярмарке" Василия Виноградова с фотографиями Андрея Карелина; экземпляр первого издания книги "Практическое руководство к изучению элементарной теории музыки (с задачами)" педагога, композитора и дирижера Василия Виллуана; "Первый отчет о колонии душевнобольных при сельце Ляхово", составленный Петром Кащенко, который впервые в России создал поэтапную систему психиатрической помощи, завоевав авторитет в профессиональной среде.

Также в этом году были оцифрованы для Национальной электронной библиотеки периодические издания из фондов библиотеки – экземпляры журнала «Нижегородские музыкальные новости», одного из первых российских музыкальных изданий. Журнал издавался с 1909-го по 1912 год и выходил еженедельно. В нем появлялись анонсы концертов, рецензии из отечественной и зарубежной прессы и биографические сведения об артистах.

Найти эти и другие издания можно на сайте https://kp.rusneb.ru. В настоящее время цифровой архив портала НЭБ превышает 5 млн изданий.

Также электронную библиотеку Нижегородской областной научной библиотеки пополнили издания, оцифрованные с помощью планетарного сканера, закупленного в рамках реализации национального проекта "Культура". На 1 января 2025 года совокупный объем электронной библиотеки превысил 30 тысяч экземпляров. В 2024 году в электронную коллекцию "Районная печать Горьковской (Нижегородской) области в годы Великой Отечественной войны" включено 16 названий районных газет области (более 3 тысяч номеров). Увеличилось количество дореволюционных газет в цифровом архиве, добавлены оцифрованные номера газет "Нижегородский листок" за 1872 год, "Нижегородские губернские ведомости" (1852-1853 гг.), "Нижегородские епархиальные ведомости" (1880-1881 гг.). В рамках празднования 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова и 225-летия со дня рождения Александра Пушкина созданы новые полнотекстовые коллекции: "Крылатое имя Чкалов" и "Пушкин и Нижегородский край". Пополнились новыми материалами коллекции "Дети блокады на Нижегородской земле", "Полиграфическое искусство Нижегородской книги" и другие. Электронные копии доступны на краеведческом интернет-портале www.nnov.ngounb.ru.

Напомним, с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культур" нацпроекта "Семья". Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия "Пушкинской карты" и ряд новых. В целом национальный проект "Семья" направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.