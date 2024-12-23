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Спорт

Нижегородская область входит в топ-5 регионов по количеству оформленных "Карт болельщика" третий год подряд

07 января 2025 13:12  [77] Спорт

Нижегородская область третий год подряд входит в топ-5 регионов по количеству оформленных "Карт болельщика".

Около 134 тысяч "Карт болельщика" оформили нижегородцы и гости города с начала запуска проекта. С 4 июля 2022 года наличие карты обязательно для покупки билетов и абонементов на матчи Российской премьер-лиги.

"Количество оформленных на сегодня "Карт болельщика" почти в три раза превышает вместимость стадиона "Нижний Новгород". Сегодня для любителей футбола доступны как онлайн-способы регистрации, так и очные, в любом удобном отделении МФЦ. Очный и онлайн-формат выбирают примерно равное число заявителей", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Карта оформляется один раз и остается в личном кабинете портала gosuslugi.ru. При входе на стадион будет достаточно отсканировать QR-код выбранного билета на "Госуслугах".

"Карта болельщика решает сразу несколько стратегических и системных задач. Для болельщиков это, в первую очередь, безопасность и возможность быстро пройти на трибуны. Для нас – инструмент сбора статистических данных по посещаемости футбольных матчей РПЛ. Мы видим объективную картину посещаемости и, основываясь на ней, принимаем соответствующие управленческие решения", - отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

"Для оформления в отделении МФЦ заявителю нужен только паспорт. В дни игр нынешнего сезона мы также помогали болельщикам получить карту – наши специалисты работали прямо на стадионе "Нижний Новгород" перед началом матча. За этот год таким способом оформили около двух тысяч "Карт болельщика", — сообщила директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.

Новый сервис позволил сделать доступ на матчи удобным и безопасным. После 18 матчей команда "Пари Нижний Новгород" набрала 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

"В каждом матче наших болельщиков ждут не только зрелищные игры, но и познавательные интерактивные конкурсы со зрителями во время перерывов. Наличие "Карты болельщика" позволяет проводить розыгрыши среди гостей в удобной форме – победителя можно легко определять по номеру Fan Id. Также доброй традицией стал наш совместный конкурс с министерством цифрового развития и связи региона на билеты на наши матчи в социальных сетях ведомства", — добавила заместитель генерального директора ФК "Пари Нижний Новгород" Александра Ильина.

Новые игры сезона 2024/2025 ждут болельщиков в марте 2025 года.

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Теги:
карта болельщика Спорт Футбол
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