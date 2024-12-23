Точки концентрации талантов "Гений места" создадут в трех нижегородских библиотеках в 2025 году Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В трех библиотеках Нижегородской области в 2025 году будут созданы точки концентрации талантов "Гений места". Они были выбраны в результате конкурсного отбора новых библиотек–участниц проекта экспертами Министерства культуры РФ и Российской государственной библиотеки. Все библиотеки ранее были модернизованы в рамках нацпроекта "Культура", направления которого с нынешнего года включены в новый нацпроект "Семья". Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Новые возможности для развития появятся у читателей Центральной районной детской библиотеки имени Горького в Нижнем Новгороде, Центральной библиотеки города Выкса и Ужовской сельской библиотеки-филиала №30 Починковского округа.

"Каждая из библиотек в течение года будет реализовывать на своей площадке проект, который объединит специалистов из разных отраслей креативных индустрий и позволит привлечь к участию в библиотечных мероприятиях новую аудиторию", - рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Например, в детской библиотеке имени Горького читателей будут знакомить с устным народным творчеством и авторскими сказками. Также посетители библиотеки будут создавать собственным творческий продукт в интеллект-лаборатории "СказкИИ 3.0". К ее работе привлекут специалистов по работе с искусственным интеллектом, а итогом такого сотрудничества станет создание литературных текстов, тематического подкаста и ИИ-иллюстраций.

В Выксе будет реализован проект "Город в 3D-формате" — в создании краеведческой игры по исследованию исторических топонимов вместе с подростками примут участие не только библиотекари и краеведы, но и специалисты по 3D-моделированию. Они помогут создавать модели исторических зданий, памятников и других значимых объектов исторической Выксы.

В Ужовской библиотеке будет работать школа юного краеведа "Починковские чудо-кони". Читатели ознакомятся с историей Починковского конного завода, а затем в партнерстве с историком-краеведом создадут мультфильм.

Всего в 2025 году к проекту "Гений места" присоединится 111 библиотек в 50 регионах. Впервые в проект войдут учреждения из Луганской Народной Республики и Ненецкого автономного округа. Больше всего библиотек присоединится к проекту в Республике Башкортостан, Красноярском крае и Тюменской области. Всего от регионов страны на конкурс было подано более 480 заявок.

Напомним, с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культур" нацпроекта "Семья". Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия "Пушкинской карты" и ряд новых. В целом национальный проект "Семья" направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.