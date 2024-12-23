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Культура и отдых

Творческий вечер Игоря Караулова пройдет в Центре Пешков в Нижнем Новгороде

07 января 2025 16:24  [39] Культура и отдых

В Нижнем Новгороде в Центре Пешков 9 января состоится творческий вечер поэта Игоря Караулова.

Поэт, публицист, географ по образованию, лауреат Григорьевской премии и участник поэтического проекта 53-й Венецианской биеннале. Один из самых ярких авторов последних лет. Хлесткий, ироничный и метафоричный, ни на кого не похожий и совершенно не зависимый от общественного мнения.

"Я много писал о том, как трудно остаться человеком во времена трансгуманизма и всеобщей подмены, и в этом я на всякий случай был пессимистом. Но сейчас в нас человеческого, подлинного становится больше. В том числе человеческого горя, человеческого отчаяния, но, как ни парадоксально, стало уже не так тревожно за нашу человеческую сущность".

Когда: 9 января 2025 г.
Где: Большая Печерская, 24
Начало в 19.00. Вход свободный.

❗Важно! Необходима регистрация: https://peshkov-event.timepad.ru/event/3183493/ 
#ЦентрПешков2025 #ГолосаГородов #ПешковСтихи 

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Теги:
культура Литература
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