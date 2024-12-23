Ледяной дождь прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие часы Общество

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Ледяной дождь прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Ожидается гололед, ледяной дождь, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица местами по Нижегородской области и г. Н. Новгороду в ближайшие 1-3 часа 7 января с сохранением ночью и утром 8 января", - говорится в сообщении ведомства.

Нижегородцев просят по возможности ограничить использование автомобилей.граничьте использование автотранспорта. Необходимо держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, также не парковать рядом машины. В случае обнаружения оборванных проводов следует сообщить об этом администрации населенного пункта.

Ранее сообщалось, что температурные качели от -15° до +2° ожидаются в Нижегородской области.