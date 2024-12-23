Фото:
Ледяной дождь прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Ожидается гололед, ледяной дождь, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица местами по Нижегородской области и г. Н. Новгороду в ближайшие 1-3 часа 7 января с сохранением ночью и утром 8 января", - говорится в сообщении ведомства.
Нижегородцев просят по возможности ограничить использование автомобилей.граничьте использование автотранспорта. Необходимо держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, также не парковать рядом машины. В случае обнаружения оборванных проводов следует сообщить об этом администрации населенного пункта.
Ранее сообщалось, что температурные качели от -15° до +2° ожидаются в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+