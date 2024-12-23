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Общество

Число иностранных студентов в нижегородских вузах выросло на 20%

08 января 2025 12:02  [87] Общество
фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Число иностранных студентов в нижегородских вузах выросло на 20%. Об этом сообщили в областном министерстве международных и межрегиональных связей.

Согласно информации, в 2024 году высшее образование в регионе получили более 7 тыс. иностранцев из 105 стран мира.

По оценке профильного министра Ольги Гусевой, это свидетельствует о престижности получения образования в Нижегородской области и обусловлен наличием сильной научно-образовательной базы. В частности, здесь работают 11 университетов и восемь филиалов, более 100 научно-исследовательских организаций и три института Российской академии наук. Вузы региона предлагают широкий спектр образовательных программ – от медицины и педагогики до биотехнологий, программирования и международных отношений.

"Рост числа иностранных студентов в Нижегородской области – это показатель не только высокого качества нашего образования, но и растущего международного признания региона как перспективного центра для обучения и научных исследований. Мы продолжим работу по привлечению талантливой молодежи из разных стран мира, способствуя развитию международного сотрудничества и укреплению позиций Нижегородской области на глобальной арене", – обратила внимание Ольга Гусева.

В топ-10 стран, представители которых наиболее активно поступают в вузы Нижегородской области, входят Узбекистан, Туркменистан, Египет, Китай, Индия, Ирак, Алжир, Казахстан, Киргизия и Сирия.

По словам министра, высокие результаты достигнуты благодаря тому, что нижегородские образовательные учреждения активно развивают взаимодействие с иностранными вузами. На сегодняшний день подписано более 400 соглашений о сотрудничестве с вузами 50 стран мира.

Также ведётся целенаправленная работа по погружению иностранных студентов в русскую культуру и традиции. Они активно участвуют в таких мероприятиях, как международный форум "ИнтерВолга", международная конференция "Экспорт образования", гастрономический фестиваль "Арзамасский гусь", международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка" и международный форум "Народная дипломатия как инструмент "мягкой силы" в развитии международного сотрудничества" и многих других, что способствует не только знакомству с культурой и традициями Нижегородской области, но и укрепляет международное сотрудничество.

"Наши образовательные проекты, реализуемые как в Нижегородской области, так и за рубежом, направлены на популяризацию российского образования и обмен опытом с зарубежными партнерами. Мы стремимся формировать позитивный образ региона, пробуждая интерес к нашему образованию, а также к русской культуре и языку", - заявила Ольга Гусева.

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Теги:
Вузы МИД Студенты
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