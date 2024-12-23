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Бизнес

Нижегородские предприниматели могут бесплатно пройти обучение развитию внешнеэкономической деятельности

08 января 2025 12:50  [127] Бизнес
фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели могут бесплатно пройти обучение развитию внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, Российский экспортный центр в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" организует в январе 12 вебинаров, посвящённых расширению экспортных возможностей. Образовательные курсы охватят среди прочего выход на рынки Вьетнама, Узбекистана и стран Юго-Восточной Азии и особенности работы с Египтом и Ираном. Отдельный блок отведён выставочной деятельности в Индии, Казахстане и Киргизии, а также общим вопросам по экспорту продукции в Таиланд. Кроме того, будут рассмотрены и стратегии выхода на международные маркетплейсы, вопросы мультимодальных и автомобильных перевозок в страны Персидского залива и закрытие налогового периода 2024 года.

"Предприниматели в удобном формате узнают об инструментах, которые предлагает РЭЦ, о последних изменениях на международном рынке и об особенностях работы в конкретной стране", – уточнил глава областного Минпромторга Максим Черкасов.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки Российского экспортного центра и регионального Центра поддержки экспорта можно по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Напомним, нацпроект "Международная кооперация и экспорт" инициирован президентом России Владимиром Путиным.

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Теги:
Экспорт
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