Около 250 тысяч нижегородцев посетили парки с конца декабря Общество

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около 250 тысяч нижегородцев посетили парки с конца декабря. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

"В этом году беспрецедентно много посетителей в наших парках. По данным на сегодняшний день, парк "Швейцария", "Станкозавода", "Дубки", "Светлоярский", им. 1 Мая, Автозаводский парк, Второе парковое озеро, детский парк им. Я.М. Свердлова, Щёлоковский хутор с конца декабря посетило порядка 250 тысяч человек", - обратил внимание мэр.

В частности, по его наблюдениям, много отдыхающих приходит покататься на коньках.

"Самыми популярными стали ледовые площадки в парках "Швейцария", им. 1 Мая и в Автозаводском парке. В совокупности - почти 45 000 человек с момента открытия катков", - уточнил Юрий Шалабаев.

Кстати, сам он сегодня впервые в этом сезоне встал на лыжи.

"С детства стараюсь хоть раз за зиму, но покататься. Родители привили любовь к лыжам, ещё когда возили кататься в Стригинский бор", - рассказал градоначальник.

Напомним, ледовая площадка "Каток на Заречной" открылась для массовых катаний на коньках. Также после завершения первого этапа благоустройства открылся парк им. 1 Мая, где заработал бесплатный каток.