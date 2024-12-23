Похитителей электрокабелей на сумму 1 млн рублей задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородские оперативники раскрыли серию краж электрокабелей с территорий строящихся объектов в областном центре. Полицейские арестовали двоих местных жителей, подозреваемых в совершении этих преступлений.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, злоумышленники промышляли кражами в Канавинском, Московском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода осенью 2024 года. Под покровом ночи они проникали на охраняемые строительные объекты, похищали имущество и скрывались на автомобиле.

Полицейские установили пять фактов незаконных проникновений на стройки. Пострадавшие организации оценили причинённый ущерб почти в 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По подозрению в совершении краж задержаны и допрошены двое неработающих ранее судимые нижегородцы 34 и 42 лет. Они признались в содеянном, рассказав, что похищенное имущество продали, а деньги потратили на собственные нужды.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. Теперь им грозит до 5 лет.

Ведётся следствие, в ходе которого полицейские устанавливают наличие дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных. Если вы стали свидетелем или очевидцем преступления, сообщите об этом в ОВД.