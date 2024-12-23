Минтруд анонсировал эксперимент по оплате самозанятыми больничных с 2026 года

Министерство труда РФ предложило в 2026 году начать эксперимент по добровольной оплате самозанятыми собственных больничных.
Как сообщает телеканал "360", опытный период продлится три года - до 31 декабря 2028 года.
Законопроектом предлагается установить фиксированные суммы для страхования - 35 тысяч и 50 тысяч рублей в год. В соответствии с выбранным вариантом, страховые взносы будут составлять 1344 рубля или 1920 рублей в месяц, а выплаты в случае болезни будут зависеть от стажа работы и размера взносов.
Так, 100% всей суммы в год сможет получить самозанятый, официальный стаж работы которого превышает 8 лет. Стаж от 5 до 8 лет позволит получить 80% суммы, до 5 лет - не более 60% выбранной суммы. Оформить временную нетрудоспособность можно будет только после полугода уплаты взносов.
В документе отмечается, что взаимодействие со страховщиком - Соцфондом - будет вестись через приложение "Мой налог".
Напомним, по данным Федеральной налоговой службы по Нижегородской области, число самозанятых в регионе превысило 222 тысячи человек.
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