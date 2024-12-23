Домашняя кошка с бешенством выявлена в Лыскове Общество

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На территории города Лысково зафиксировано бешенство у кошки. Заболевание выявлено 27 декабря в результате лабораторных исследований биоматериала животного.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области, больное животное контактировало с людьми.

Сотрудники ведомства работают на месте по протоколу "Ветеринарных правил", утверждённых приказом Минсельхоза РФ. В частности, проводится комплекс мероприятий, направленных на купирование очага инфекции.

Напомним, что владельцы домашних кошек и собак, покусавших людей или других животных, в течении 12 часов обязаны доставить питомца в ветеринарный кабинет для клинического осмотра специалистом и изолированного содержания под наблюдением госветслужбы в течении 10 календарных дней.

В связи с напряжённой ситуацией по бешенству Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует провести профилактическую вакцинацию собак и кошек от бешенства в любом ветеринарном учреждении Нижегородской области. В госучреждениях вакцинация проводится бесплатно.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.