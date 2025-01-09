Воспитанники 15 детских социальных учреждений в 5 регионах России получили новогодние подарки от АО "Транснефть-Верхняя Волга" Бизнес

В преддверии Нового года воспитанники 15 детских социальных и образовательных учреждений получили новогодние подарки от АО "Транснефть-Верхняя Волга". Новогодняя акция в рамках проекта "Территория добра" прошла в Нижегородской, Московской, Псковской, Рязанской областях и Республике Марий Эл.

Корпоративные волонтеры предприятия лично поздравили ребят с праздниками и вручили каждому сладкий подарок. Волонтеры компании на регулярной основе помогают детским домам, реабилитационным центрам, школам и больницам. Дарить подарки на Новый год детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, стало хорошей традицией для АО "Транснефть-Верхняя Волга". В этом году благодаря поддержке компании подарки получили более 1700 детей. Большинство из них – воспитанники детских центров поддержки и интернатов.

Уже более 20 лет акционерное общество оказывает благотворительную помощь социальным учреждениям. Например, нефтетранспортная компания помогает областному детскому реабилитационному центру в г. Великие Луки Псковской области. В рамках корпоративной благотворительной программы было построено здание учреждения, установлено современное уличное освещение в загородном отделении, закуплено реабилитационное оборудование, а также оказывается поддержка в организации новогодних праздников для пациентов.