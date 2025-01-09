Автоюрист посоветовал при ДТП по вине коммунальщиков подавать иск в суд Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Если машина пострадала из-за коммунальной аварии, то владельцу следует сначала обратиться в Госавтоинспекцию, а потом в суд. Об этом телеканалу "360" рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Первоначально необходимо вызвать сотрудников ГАИ, чтобы те зафиксировали факт повреждений.

"Этот акт далее приобщают к делу об административном правонарушении. В идеале, чтобы они ответственную организацию привлекли к ответственности по статье 12.34 КоАП за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения", - пояснил эксперт.

Лев Воропаев также отметил, что необходимо будет провести оценку причинённого ущерба - и уже с этими документами обратиться в суд. Если гражданин затрудняется в вопросе, к кому именно предъявлять иск, то лучше предъявить требования сразу к нескольким ответчикам.

Например, если машина провалилась в яму из-за размытия асфальта, спровоцированного коммунальной аварией, то нужно предъявлять иск к администрации муниципального образования, к организации, которая отвечает за содержание данного участка дороги (если гражданину известно, какая эта организация), а также к организации, которая отвечает за содержание канализационных сетей, около которых произошёл провал.

Эксперт также объяснил, что водителю возместят весь ущерб, если суд решит, что в ДТП будет виноват не он, а коммунальщики.