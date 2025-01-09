Цены на вторичное жилье в 2025 году могут снизиться Экономика

Цены на вторичное жилье в 2025 году в ряде российских регионов могут снизиться, сообщает РБК-Недвижимость.

Эксперты отмечают, что в начале года на рынке жилья сложилась ситуация, при которой цены на новостройки значительно опережают "вторичку". При этом величина ценового разрыва составляет от 19 до 57% (в зависимости от региона).

По мнению экспертов, цены на вторичное жилье в 2025 году существенно не вырастут, а в некоторых регионах, напротив, даже могут немного и "пойти вниз". Речь идет о тех городах, где наблюдается большое предложение и существует реальная конкуренция за покупателя.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошёл в топ-3 городов России по росту цен на "вторичку".