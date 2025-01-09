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Бизнес

Волонтеры АО "Транснефть-Верхняя Волга" провели мастер-класс для детей социально-реабилитационного центра

09 января 2025 17:04  [85] Бизнес

Волонтеры АО "Транснефть-Верхняя Волга" навестили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Ласточка". Сотрудники компании вместе со студентами Нижегородского архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) провели для детей мастер-класс по рисованию. 

Волонтеры организовали праздничную обстановку и в игровом формате научили детей техникам рисунка и аппликации.

Центр "Ласточка" - первый социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, открывшийся в Нижегородской области. Воспитанники традиционно участвуют в мероприятиях, проводимых компанией, таких как благотворительные базары, экологические акции, различные мастер-классы. Сотрудники "Транснефть-Верхняя Волга" помогают в подготовке помещений к ремонту, а после собирают мебель для детей.

"Работники компании активно участвуют в повседневной жизни нашего центра. Ежегодно волонтеры приходят в гости, чтобы помочь в благоустройстве территории и провести познавательно-развлекательные мероприятия. Неоднократно к нам приезжали участники мотоклубов, дарили ребятам подарки и знакомили со своей мототехникой", – отметила директор "Ласточки" Екатерина Пергаева.  

Однако предприятие оказывает не только волонтерскую поддержку. Так, уже более 20 лет акционерное общество оказывает благотворительную помощь "Ласточке" и другим детским социальным учреждениям. Например, с 2022 по 2024 году благодаря выделенным компанией средствам было проведено благоустройство территории центра, выполнен капитальный ремонт кровли здания, а также ремонт комнат для воспитанников и административных помещений. Для перевозки детей до поликлиник, школ и культурно-досуговых учреждений был отремонтирован автобус. 

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Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
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