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Возгорание на Нижегородской ГЭС оперативно ликвидировали 9 января. Об этом сообщили в филиале ПАО "РусГидро"-"Нижегородская ГЭС".
Согласно информации, при производстве строительно-монтажных работ произошло возгорание на ремонтируемой съемной крышке здания гидроэлектростанции.
ЧС была ликвидирована до приезда пожарного расчета. Пострадавших и ущерба нет.
Ситуация не повлияла на работу электростанции и движение транспорта по автодорожному мосту, проходящему по сооружениям Нижегородской ГЭС.
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