Возгорание на Нижегородской ГЭС оперативно ликвидировали 9 января Происшествия

Фото: РусГидро

Возгорание на Нижегородской ГЭС оперативно ликвидировали 9 января. Об этом сообщили в филиале ПАО "РусГидро"-"Нижегородская ГЭС".

Согласно информации, при производстве строительно-монтажных работ произошло возгорание на ремонтируемой съемной крышке здания гидроэлектростанции.

ЧС была ликвидирована до приезда пожарного расчета. Пострадавших и ущерба нет.

Ситуация не повлияла на работу электростанции и движение транспорта по автодорожному мосту, проходящему по сооружениям Нижегородской ГЭС.