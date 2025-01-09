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Происшествия

Возгорание на Нижегородской ГЭС оперативно ликвидировали 9 января

09 января 2025 17:12  [85] Происшествия

Фото: РусГидро

Возгорание на Нижегородской ГЭС оперативно ликвидировали 9 января. Об этом сообщили в филиале ПАО "РусГидро"-"Нижегородская ГЭС".

Согласно информации, при производстве строительно-монтажных работ произошло возгорание на ремонтируемой съемной крышке здания гидроэлектростанции.

ЧС была ликвидирована до приезда пожарного расчета. Пострадавших и ущерба нет.

Ситуация не повлияла на работу электростанции и движение транспорта по автодорожному мосту, проходящему по сооружениям Нижегородской ГЭС.

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Теги:
ГЭС Пожар
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