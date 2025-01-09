Теплоэнергетические объекты АО "Теплоэнерго" отработали новогодние праздники штатно Общество

Фото: Теплоэнерго

Теплосетевой комплекс АО "Теплоэнерго" отработал новогодние праздники без серьезных сбоев, котельные и тепловые пункты предприятия работали в штатном режиме, выявлявшиеся нарушения оперативно устранялись. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Количество технологических нарушений в зоне обслуживания АО "Теплоэнерго" в новогодние праздники снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года число обращений на "горячую линию" было в 4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а среднесуточное звонков в новогодние праздники было в 3 раза меньше, чем в будние дни.

Напомним, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года предприятие работало в режиме повышенной готовности для обеспечения бесперебойного теплоснабжения домов нижегородцев в новогодние праздники. В круглосуточном режиме все праздничные выходные дежурили пять аварийно-ремонтных бригад, две бригады по наладке оборудования и 26 единиц техники. Еще две дополнительные бригады и девять единиц техники дежурили в дневное время на протяжении всех 11 дней.

На всех объектах предприятия было организовано непрерывное оперативное дежурство, был усилен контроль за работой оборудования и состоянием тепловых сетей. Руководство АО "Теплоэнерго" в постоянном режиме отслеживало оперативную обстановку на теплоэнергетических объектах и координировало действия сотрудников.