Двенадцать новых участников мотивационной программы АПЗ получили именные сертификаты Общество

По сложившейся традиции первые сертификаты номиналом 60000 рублей двенадцати новым участникам мотивационной программы закрепления кадров в торжественной обстановке вручил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.

Для тех, кто впервые стал обладателем сертификата, это событие – важное в трудовой жизни на АПЗ.

Инженер-конструктор отдела главного металлурга Олеся Горячева трудится на Арзамасском приборостроительном заводе с 2013 года. Участвовала в освоении перспективных изделий, проектировала формы литья по выплавляемым моделям. С 2017 по 2021-й преподавала дисциплину "Компьютерная и инженерная графика" студентам и была председателем экзаменационной комиссии. Сейчас занимается проектированием форм методом 3D-печати.

"За профессиональный рост я благодарна главному металлургу Игорю Юрьевичу Каравашкину и начальнику КБ литейной оснастки Николаю Александровичу Помелову; за поддержку и наставничество – конструктору Наталье Викторовне Печкориной, – говорит Олеся Андреевна. – Программа – хорошее подспорье для молодых специалистов, она стимулирует работать больше и лучше, стремиться к совершенству".

Инженер-конструктор Надежда Назарова трудится на АПЗ с 2016 года. Занимается проектированием КД на пульты, жгуты и установки для проверки изделий серийного производства. Сегодня она сама уже наставник молодых конструкторов.

Среди тех, кто получил последний, седьмой, сертификат – начальник КБ-8 Дмитрий Макарычев.

"Летом будет 10 лет как я приборостроитель. Начинал рядовым инженером под руководством заместителя главного конструктора Николая Ивановича Родионова, а сегодня уже возглавляю КБ. Участие в мотивационной программе – это почетно. Она позволяет чувствовать себя важным и ценным для предприятия".

Напомним, что срок действия программы – семь лет, после этого накопленные сертификаты обналичиваются.

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Александр Барыкин