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Общество

Все российские авиакомпании предоставят скидку 50% на детские билеты с 10 января

10 января 2025 07:21  [41] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Все авиакомпании России с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива о предоставлении льгот многодетным семьям на перелёты исходила от президента РФ Владимира Путина. 19 декабря во время прямой линии глава государства попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать данный вопрос, чтобы компании не занижали предоставляемые льготы.

Накануне министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента с членами правительства сообщил, что мероприятия по предоставлению скидки основными перевозчиками уже были реализованы в конце декабря, и с 10 января все авиакомпании страны будут предоставлять 50% скидки на приобретение билетов для детей до 12 лет.

Напомним, что дети до 2 лет перевозятся со 100% скидкой внутри страны и с 90% за рубеж при покупке билета без места. При покупке билета на субсидированные рейсы из Калининграда и с Дальнего Востока детям до 12 лет предоставляется скидка 25%.

Министр также доложил Путину, что уже проработан вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна. Планируется, что изменения будут зарегистрированы Минюстом до 14 января.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Дети
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