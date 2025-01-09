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Общество

Около 10 тысяч писем от нижегородских школьников и студентов передал участникам СВО Дом народного единства в 2024 году

10 января 2025 10:44  [106] Общество

Фото: Дом народного единства

Около 10 тысяч детских писем в 2024 году передал Дом народного единства военнослужащим в зону проведения специальной военной операции. Школьники, студенты, кадеты в течение прошлого года писали трогательные пожелания на треугольниках в рамках проектов по патриотическому воспитанию молодежи и объединению поколений "С чего начинается Родина", "Истории СВОих", "Дом на каникулах".

"Наши проекты с участием бойцов СВО получают большой отклик от подрастающего поколения. Ребята вдохновляются беседами с нижегородскими военнослужащими и просмотром документальных фильмов о службе и героизме российских воинов, пишут душевные послания защитникам Родины. Знаю, что военнослужащие эти весточки бережно хранят и всегда носят с собой как обереги", - рассказал руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

С действующими участниками спецоперации и ветеранами боевых действий в рамках проектов по патриотическому воспитанию в 2024 году познакомились учащиеся вузов, техникумов и колледжей областного центра и 11 муниципальных и городских округов Нижегородской области.

"Солдат, наша Нижегородская кадетская школа благодарит вас всех за мирное небо над головой и жизнь без страха. Спасибо вам за мужество, героизм и смелость. Вы не боитесь трудностей и делаете все, чтобы мирные жители спокойно ходили в школу, на работу. Я горжусь нашей Родиной и вами – смелыми солдатами. Огромное всем спасибо!" - написал ученик кадетской школы бойцу СВО.

На передовую детские письма вместе с гуманитарными конвоями отправляет координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

"Очень приятно читать детские письма с пожеланиями – сразу поднимается боевой дух. Мы будем сражаться на передовой ради страны, ради Родины, ради детей. Ученики кадетской школы – наше будущее поколение, им нужно подавать хороший пример", - ответил на письмо кадета военнослужащий.

Зачастую письма от школьников и студентов увозят "за ленточку" своим боевым товарищам нижегородские военнослужащие, участвующие в патриотических мероприятиях по приглашению Дома народного единства во время их отпуска в родном городе.

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Теги:
Военные Дом народного единства СВО
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