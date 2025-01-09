Задолженность по кредитным картам в России превышает 4 триллиона рублей Экономика

Просроченная задолженность по кредитным картам в России в ноябре 2024 года выросла на 2% и вплотную приблизилась к полутриллиону рублей, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, число "плохих" карт достигло 7,65 млн против 7,5 млн месяцем ранее.

По итогам ноября прошлого года у граждан находилось в обращении 96 млн кредиток, а задолженность по ним составляла 4,4 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что средний размер лимита по кредиткам в августе составил чуть более 105 тыс. рублей.

Депутаты Госдумы ранее выступили за ограничение количества потребкредитов у граждан.