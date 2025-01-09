Нижегородские депутаты Госдумы исполнили новогодние желания детей Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Участники Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" продолжают исполнять новогодние мечты детей.

Три новогодних шара с желаниями детей из Нижнего Новгорода и Арзамаса снял с "Ёлки желаний" в Штабе общественной поддержки "Единой России" депутат Государственной Думы РФ Роман Любарский.

Маленькому Льву Дед Мороз вручил игровой набор, о котором мальчик давно мечтал. А Даниил из Арзамаса получил в подарок телескоп, он увлекается астрономией и хочет рассмотреть звездное небо в деталях. Также Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом Марка, чей папа сейчас находится в зоне СВО.

"Ёлка желаний" – одна из самых любимых и достойных новогодних акций, которая дает каждому из нас возможность стать волшебником. Новый год – время чудес и волшебства. И самое прекрасное, что можно сделать в эти новогодние праздники – самому почувствовать себя немного волшебником и осуществить чью-то мечту. Не передать те эмоции, которые испытываешь, когда видишь горящие от счастья детские глаза", - поделился Роман Любарский.

Мечту 7-летнего летнего Ильи из села Островское Княгининского округа помог осуществить депутат Госдумы Анатолий Лесун.

"Не первый год принимаю участие в акции "Ёлка желаний" и всякий раз испытываю волнение, когда снимаю с елки шарик с желанием – делать подарки порой намного приятнее, чем их получать. В этом году исполнил мечту Ильи, который попросил у Деда Мороза кресло-кокон. Сразу заказали и доставили по домашнему адресу подарок. А Илья уже прислал мне фотографии со своим подарком, который пришелся ему по душе. От всей души поздравляю Илью и всех его близких с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, счастью и пусть мечты всегда сбываются!", - сказал парламентарий.

Маленькие нижегородцы из Новинок – 10-летний Марк и его младший брат Еремей получили в подарок железную дорогу и батут. Их желания исполнил депутат Госдумы Вадим Булавинов.

"Рад, что подарки понравились детям. Всей дружной семье желаю здоровья и благополучия! Пусть дети как можно дольше верят в чудеса и будут уверены, что мечты всегда сбываются!", - отметил депутат.

Мечты юных жителей региона исполнил также депутат Госдумы Артём Кавинов. Специальные наборы для творчества получили ребята из многодетной семьи, проживающей в Городце. Виктория любит рисование, а ее младший брат Саша – конструировать.

Богдан из Шахуньи теперь сможет слушать любимые песни и сказки в любое время дня благодаря подарку – умной колонке с Алисой.

Еще один подарок передал Дед Мороз 11-летней Тане из села Кантаурово Борского округа.

"Эта талантливая девочка серьезно увлекается музыкой, посещает музыкальную школу и активно участвует в общественной жизни. Видеопроектор станет отличным подарком для нее и ее семьи – теперь они смогут вместе наслаждаться просмотром фильмов и любимых передач. Спасибо и Тане за гостинцы и поделки! Благодарю каждую семью за теплый прием, за стойкость и желание делать их детей счастливыми и здоровыми. Тепла и уюта в каждый дом!", - пожелал семьям Артём Кавинов.

Напомним, благотворительная акция "Ёлка желаний" проводится по инициативе главы государства с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных граждан: депутаты всех уровней, представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, коммерческих организаций и просто неравнодушные люди.

В Нижегородской области каждый год по доброй традиции в акции принимают участие активисты и депутаты "Единой России" всех уровней.