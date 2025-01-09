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Бизнес

Продажи новых легковых авто в РФ выросли почти на 50% по итогам 2024 года

10 января 2025 11:58  [35] Бизнес

В 2024 году в России было продано 1,571 млн новых легковых автомобилей, что на 48,4% больше, чем в 2023 году, сообщает autostat.ru.

Лидерство по продажам сохранил российский бренд LADA с общим результатом 436,2 тыс. экземпляров по всем моделям ВАЗ. Второе место и первенство среди иномарок сохранил китайский Haval (190,6 тыс. шт.).

Еще три китайских бренда смогли реализовать более 100 тыс. авто за год – это Chery (157 тыс. шт.), Geely (149,1 тыс. шт.) и Changan (106,1 тыс. шт.).

Самой продаваемой моделью третий год подряд стала LADA Granta: в прошлом году их было продано 201,5 тыс. единиц.

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых машин в России в ноябре выросли на 11,1%.

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Теги:
Автомобили
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