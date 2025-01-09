ДУКи и ресурсники вернули нижегородцам 9,5 млн рублей переплаты за ЖКХ Общество

В 2024 году управляющие компании и ресурсоснабжающие организации при содействии Госжилинспекции Нижегородской области вернули жителям региона 9,5 млн рублей, переплаченных за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в ГЖИ.

Всего за прошлый год в ГЖИ поступило 3,5 тыс. обращений от жителей Нижегородской области с жалобами на неправомерные начисления в платежках ЖКУ.

Так, после вмешательства Госжилинспекции ресурсоснабжающая организация списала нижегородке долг в размере почти 14 тыс. рублей за газоснабжение. Женщина обратилась в инспекцию с вопросом правомерности начислений ей долга за газ. По ее обращению была проведена проверка.

В результате выяснилось, что ресурсоснабжающая организация неправомерно выставила потребителю плату за газ. На основании обращения Госжилинспекция направила в адрес ресурсоснабжающей организации письмо о произведении перерасчета платы за коммунальную услугу по газоснабжению исходя из среднемесячного объема потребления газа и о списании пени, которые были начислены. Сумма перерасчета составила 14 тысяч 75 рублей 64 копейки.

Ранее сообщалось, что управляющая компания отремонтировала балкон дома в Дзержинске после штрафа от ГЖИ.