Автомобиль Toyota конфисковали у нижегородца и передали в зону СВО

Автомобиль Toyota по решению суда конфисковали у нижегородца и передали в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области.
Согласно информации, житель Арзамасского округа лишился своей машины, поскольку неоднократно задерживался за езду в нетрезвом виде.
Суд признал его виновным и постановил обратить в доход государства принадлежащий подсудимому автомобиль Toyota.
Сотрудники службы судебных приставов исполнили решение суда и передали машину в Министерство обороны РФ для нужд СВО.
Ранее сообщалось, что нижегородец лишился "Мерседеса" стоимостью 5 млн рублей за пьяную езду.
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