Автомобиль Toyota конфисковали у нижегородца и передали в зону СВО Общество

Автомобиль Toyota по решению суда конфисковали у нижегородца и передали в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области.

Согласно информации, житель Арзамасского округа лишился своей машины, поскольку неоднократно задерживался за езду в нетрезвом виде.

Суд признал его виновным и постановил обратить в доход государства принадлежащий подсудимому автомобиль Toyota.

Сотрудники службы судебных приставов исполнили решение суда и передали машину в Министерство обороны РФ для нужд СВО.

Ранее сообщалось, что нижегородец лишился "Мерседеса" стоимостью 5 млн рублей за пьяную езду.