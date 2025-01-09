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Происшествия

Четыре человека погибли в трёх ДТП на нижегородских дорогах 9 января

10 января 2025 14:30  [62] Происшествия
Чет

Чет

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

На дорогах Нижегородской области 9 января произошло 9 автоаварий, в которых 4 человека погибли, 10 участников дорожного движения получили травмы. Причём два из этих ДТП произошли на одном участке дороги с интервалом менее часа. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

Так, около 10:05 на 343 км трассы М-7 в Володарском районе водитель грузовика Foton не справился с управлением и съехал в кювет. Кабину машины придавило тяжестью фуры, 48-летний водитель погиб на месте.

Спустя 40 минут, на 350 км этой же автодороги 36-летняя водитель Hyundai не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб, после машина опрокинулась в кювет.
В результате ДТП водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля были госпитализированы, а 71-летний пассажир получил смертельное ранение.

Третье смертельное ДТП случилось под Чкаловском на 303 км автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород. 44-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным фургоном Peugeot. В результате ДТП водитель и 49-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы, от которых скончались до приезда скорой помощи. Водитель грузовика был доставлен в больницу с ушибами.

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Теги:
Авария Госавтоинспекция ДТП
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