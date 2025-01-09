Аналитики онлайн-кинотеатра KION узнали у жителей Нижегородской области об их отношении к деньгам и успеху Бизнес

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К выходу нового сезона сериала "Успешный" аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС опросили жителей Нижегородской области и выяснили, как они определяют успех, что делает их счастливыми и как бы они распорядились внезапно появившейся большой суммой денег. Результаты исследования показали, что более половины респондентов убеждены: уровень счастья напрямую связан с количеством денег. Кроме того, ключевыми источниками радости для большинства оказались здоровье и благополучие семьи.

Более половины жителей региона (97%) полагают, что счастье заключается в финансовом благополучии. Большинство опрошенных (86%) утверждают, что чувствуют себя счастливыми благодаря своим семьям. Здоровье играет важную роль в ощущении счастья для 33% жителей, а хобби и увлечения — для 30%.

Аналитики онлайн-кинотеатра KION выяснили, что если бы жители Нижегородской области неожиданно получили большую сумму денег, то 57% из них потратили бы эти средства на улучшение своих жилищных условий. 50% опрошенных инвестировали бы эти деньги, 35% отправились бы в путешествие, а 22% потратили бы их на подарки своим близким. И только 18% опрошенных решили бы потратить эти средства на образование.

В начале января в онлайн-кинотеатре KION от МТС состоялась премьера продолжения комедии "Успешный" (18+). Главную роль в нём исполнил актёр Артём Сучков из Нижнего Новгорода. 54% жителей Нижегородской области хотели бы посмотреть сериал, в котором герой-неудачник по жизни выдает себя за бизнес-тренера и учит миллиардера искренне радоваться жизни и быть счастливым. При этом лишь 24% жителей Нижегородской области признались, что обращались к представителям инфобизнеса. 23% нижегородцев не планируют обращаться к услугам коучей, наставников и участников марафонов в будущем, в то время как 77% считают такую возможность вероятной

Опрос проведен онлайн-кинотеатром KION. В опросе приняли участие 2000 респондентов – мужчины и женщины в возрасте от 18 лет по всей России. В исследовании использовался метод онлайн-опроса.