Нижегородцам рассказали о пользе физической активности Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Министерство здравоохранения РФ с 6 по 12 января проводит Неделю продвижения активного образа жизни. Специалист по ЛФК Татьяна Дронова рассказала нижегородцам о пользе физической активности.

По словам специалиста, взрослому человеку достаточно 150-300 минут физической активности либо 75-150 минут интенсивной физактивности.

"Важно двигаться регулярно и набрать за неделю необходимую норму. При этом уделять время физической активности может не только молодой человек, но и пожилой, даже если он имеет хронические заболевания. Единственное условие – необходимо предварительно проконсультироваться с врачом по поводу допустимых видов физической активности и возможных противопоказаний", - отметила врач.

Интенсивность зарядки определяется от максимальной частоты сердечных сокращений и рассчитывается по формуле: 220 – возраст человека. Например, если человеку 30 лет, максимальная частота сердечных сокращений составит 220 – 30 = 190 ударов в минуту. Физическая активность считается умеренной, если частота пульса не превышает 60-70% от максимально допустимой. Например, для человека в возрасте 30 лет эта величина составит около 130 ударов в минуту. Занятия умеренной физической активностью рекомендуются при кардиотренировке, при похудении. Тренировка на уровне этого пульса является поддерживающей. Для получения тренирующего эффекта рекомендуется интенсивная нагрузка. Пульс при интенсивной физической активности соответствует 70-85% от максимально допустимой.

Плавание, аквааэробика, водное поло помогают не только прорабатывать отдельные группы мышц, но и расслабиться, снять стресс, при погружении в воду имеет ценность также массажный эффект. Кроме того, движение в воде помогает разгрузить суставы людям с суставными заболеваниями. Ходьба, в том числе северная (скандинавская) ходьба, помогает сконцентрироваться на своих мыслях, чувствах – и в этом смысле гораздо лучше снимает психическое напряжение, чем психоактивные вещества (никотин, алкоголь и др.). Это может быть также более интенсивная активность, если она разрешена врачом – бег, катание на велосипеде, лыжах или коньках.

Йога – это не столько спорт, сколько жизненная философия, отличный способ преодолеть стресс, укрепить мышцы, улучшить гибкость и растяжку. Командные игры, такие как футбол, баскетбол, волейбол, помогают не только держать себя в форме, но и развивать социальные и коммуникативные навыки, обзавестись новыми знакомыми и друзьями, стать более уверенными в себе.

Сделать правильный выбор по виду физактивности поможет врач, к которому лучше прийти с результатами лабораторных исследований, электрокардиографического обследования, которые можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства в рамках профилактического осмотра или диспансеризации взрослого населения. Также необходимо опираться на собственные предпочтения, которые помогут сформировать правильную мотивацию. Заниматься придется регулярно, поэтому выбранный вид физической активности должен приносить положительные эмоции. Выбранный вид физической активности должен легко вписываться в ваш график, пусть это будет способ отдохнуть от домашних хлопот и сменить обстановку.