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Скорость движения на участке улицы Лысогорской ограничили до 10 км/ч

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на участке улицы Лысогорской от дома №140 до дома №174 в направлении набережной Гребного канала введено ограничение максимальной скорости.

Как рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, максимальная разрешенная скорость для автомобилей здесь теперь равна 10 км в час.

В департаменте отметили, что изменения в организации дорожного движения необходимы для предотвращения ДТП на улице, имеющей несколько крутых поворотов на съезде. Нарушения скоростного режима будут фиксироваться камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД с последующим привлечением нарушителей к административной ответственности.

Специалисты просят автомобилистов быть внимательными при движении на этом участке улично-дорожной сети и строго следовать требованиям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что дополнительные "лежачие полицейские" установят на улице Лысогорской.

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Теги:
Нижегородский район Транспортные ограничения
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