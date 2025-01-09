Скорость движения на участке улицы Лысогорской ограничили до 10 км/ч

Фото:
В Нижнем Новгороде на участке улицы Лысогорской от дома №140 до дома №174 в направлении набережной Гребного канала введено ограничение максимальной скорости.
Как рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, максимальная разрешенная скорость для автомобилей здесь теперь равна 10 км в час.
В департаменте отметили, что изменения в организации дорожного движения необходимы для предотвращения ДТП на улице, имеющей несколько крутых поворотов на съезде. Нарушения скоростного режима будут фиксироваться камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД с последующим привлечением нарушителей к административной ответственности.
Специалисты просят автомобилистов быть внимательными при движении на этом участке улично-дорожной сети и строго следовать требованиям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что дополнительные "лежачие полицейские" установят на улице Лысогорской.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+