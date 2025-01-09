Шестнадцать компаний-производителей детских товаров из Нижегородской области заявили о себе на международном уровне

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Шестнадцать компаний, входящих в кластер индустрии детских товаров Нижегородской области, в 2024 году на льготных условиях приняли участие в международных выставках.
Поддержку компаниям оказал Центр кластерного развития (ЦКР) Нижегородской области. Специалисты центра взяли на себя разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также аренду выставочных площадей и мебели.
"Центр кластерного развития оказывает компаниям комплексную поддержку, основное направление которой – увеличение узнаваемости нижегородских брендов на региональном, федеральном и международных уровнях. Один из наиболее эффективных инструментов – организация участия предприятий в отраслевых выставках. В 2024 году ЦКР помог представить продукцию нижегородских производителей детских товаров в четырех крупнейших выставочных мероприятиях страны. В ходе встреч участники кластера провели более 300 переговоров с потенциальными партнёрами", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Участники кластера индустрии детских товаров приняли участие в форуме-выставке "Национальные проекты и национальные приоритеты в образовании 2024-2030", в международной выставке индустрии детских товаров "Мир детства-2024", национальном съезде учебной промышленности "Учпром-2024", международной выставке "Мебель-2024". По итогам выставочных мероприятий нижегородские компании планируют заключить более 20 контрактов на общую сумму более 112 млн рублей. Договоры планируется заключить на поставку подростковых и двухъярусных кроватей, мебели для новорожденных, детских и письменных столов, конвертов на выписку, постельных принадлежностей.
Помимо организации участия с отраслевых мероприятиях, Центр кластерного развития на постоянной основе проводит консультации по получению государственной поддержки, обучающие тренинги, семинары, оказывает консалтинговые услуги, осуществляет маркетинговые исследования, помогает в разработке бизнес-планов, сертификации и декларировании продукции, регистрации товарного знака и патентовании разработок.
Всего на сегодняшний день в кластер индустрии детских товаров входят 70 предприятий.
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