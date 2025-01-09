Трудовые династии впервые чествовали на АПЗ Общество

Вечер в уютном зале профилактория "Морозовский" был особенно теплым. Мероприятие "Семья года-2024" собрало лучших представителей семей АО "АПЗ", чьи достижения достойны уважения и восхищения.

"По примерным подсчетам, на нашем предприятии с момента основания работало около 70 тысяч человек, – отметил в приветственном слове генеральный директор Андрей Капустин. – Радостно, что многие работники не только сами трудились на благо завода, но по их примеру сюда пришли их дети и внуки. Численность коллектива сегодня составляет почти 7400 человек. И мы выпускаем столько продукции, сколько не выпускали, когда на предприятии трудилось 12 тысяч человек. И сейчас, когда важную роль играет высококачественное оборудование, самым главным остаются люди. Желаю вам крепкого здоровья в новом году, семейного благополучия и сохранить преданность АПЗ!".

Это мероприятие стало завершением большой работы. В начале объявленного Года семьи на АПЗ стартовал конкурс, к участию в котором приглашались заводские династии. Каждая присланная анкета – история трудовой семьи. В ходе отбора учитывались разные критерии: общий стаж на АПЗ, число представителей династии, творческие и спортивные увлечения. В финал вышли 11 семей.

Истоки династии Кузнецовых идут со времен основания предприятия, когда Анна Васильевна и Сергей Васильевич строили первые корпуса.

"Больше десяти членов нашей семьи трудились на АПЗ, наш общий трудовой стаж – 274 года, – говорит Евгений Кузнецов, работавший с 1971 по 1993 год. – Завод нас воспитал, мы здесь учились всему и, безусловно, гордимся этим!".

Четыре поколения династии Кашичкиных связаны с предприятием. Впервые в историю АПЗ вписал себя Николай Иванович Кашичкин, трудовой путь которого начался в 1958 году. Здесь встретил он свою вторую половину – супругу Нину. Потом их младшая дочь Татьяна вместе с мужем Сергеем Косолаповым стали работать на заводе, а сегодня уже их дети трудятся слесарями-сборщиками в цехе №49.

"АПЗ для нас родной дом, – признается мастер участка цеха №49 Ольга Нефёдова из династии Кашичкиных. – Семейными династиями и крепнет предприятие".

Музыкальным подарком от самой творческой семьи стал дуэт отца и сына – Михаила и Анатолия Борисовича Шестенко-Чистяковых. Завершилась торжественная часть мероприятия общим фото.

Победители конкурса "Семья года-2024":

"Трудовая семья" – семья Косаревых

"Нас связал завод" – династия Серовых

"Творческая семья" – семья Шестенко-Чистяковых

"Спортивная семья" – семья Шероновых

"За верность заводу" – династия Колдиных

"За большой трудовой стаж" – династия Кузнецовых

"Женская трудовая семья" – династия Маясовых – Несветайловых

"Мужская трудовая семья" – династия Бутусовых

"За верность профессии" – династия Кашичкиных

"Семья защитника Отечества" – семья Гореловых

"Молодая семья" – семья Корочкиных

Текст: Юлия Фролова. Фото: Александр Барыкин