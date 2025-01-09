Фото:
Святочное шествие прошло по Большой Покровской в Нижнем Новгороде 11 января. Организатором мероприятия выступила Нижегородская епархия.
Участники шествия несли вифлеемские звезды. Маршрут проходил от церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (улица Большая Покровская, дом 30) до часовни в честь образа Спаса Нерукотворного в кремле.
По окончании святочного шествия на площадке около Центра современного искусства "Арсенал" в кремле праздник продолжился играми и хороводами, угощением горячим чаем с пирогами.
Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике "Щёлоковский хутор" прошёл традиционный фольклорно-этнографический праздник "Хуторские Святки. Страшно весело!".
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+