Святочное шествие прошло по Большой Покровской в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Святочное шествие прошло по Большой Покровской в Нижнем Новгороде 11 января. Организатором мероприятия выступила Нижегородская епархия.

Участники шествия несли вифлеемские звезды. Маршрут проходил от церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (улица Большая Покровская, дом 30) до часовни в честь образа Спаса Нерукотворного в кремле.

По окончании святочного шествия на площадке около Центра современного искусства "Арсенал" в кремле праздник продолжился играми и хороводами, угощением горячим чаем с пирогами.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике "Щёлоковский хутор" прошёл традиционный фольклорно-этнографический праздник "Хуторские Святки. Страшно весело!".