Региональные выплаты на рождение и воспитание детей
Проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде
Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 января 2025 10:56  [68] Нижегородцам напомнили о правилах поведения на льду
12 января 2025 09:00  [138] Глеб Никитин: "Работников прокуратуры Нижегородской области отличает высокий профессионализм и верность своему долгу"
11 января 2025 17:06  [323] Дождь и снег прогнозируют в Нижнем Новгороде 12 января
11 января 2025 14:43  [292] Трудовые династии впервые чествовали на АПЗ
10 января 2025 18:55  [462] Школу в Урене открыли после капремонта
10 января 2025 18:33  [476] Скорость движения на участке улицы Лысогорской ограничили до 10 км/ч
10 января 2025 18:15  [401] Нижегородцам рассказали о пользе физической активности
10 января 2025 17:59  [463] Экс-главу Ленинского района приговорили к условному сроку за халатность
10 января 2025 17:39  [381] Более 100 пар вступили в брак в Нижегородской области с навала года
10 января 2025 17:16  [404] "Союзмультфильм" взыскал с нижегородской компании 90 тысяч рублей
Общество

Нижегородцам напомнили о правилах поведения на льду

12 января 2025 10:56  [68] Общество
Нижегородцам напомнили о правилах поведения на льду

Нижегородцам напомнили о правилах поведения на льду

В Нижегородской области действует распоряжение "Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2024–2025 годов". Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

В соответствии с документом главы муниципалитетов региона должны усилить контроль за безопасностью людей при эксплуатации ледовых переправ, обеспечат выявление мест несанкционированного образования ледовых переправ, ограничение движения по ним.
В периоды ледостава и активного таяния льда для предотвращения возникновения несчастных случаев на водных объектах запрещен выход людей на лед. В местах массового выхода рыбаков на лед устанавливаются информационные аншлаги, при этом исключается выезд и передвижение транспортных средств, для чего оборудуются искусственные препятствия на подъездных путях.

Специалисты напомнили, как необходимо оказывать помощь пострадавшему, провалившемуся под лед.

Необходимо, воспользовавшись любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой либо связав воедино шарфы, ремни или одежду, подползти к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, чтобы помочь пострадавшему. За 3-4 метра можно протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед, из-за чего рискуете сами провалиться под лёд.

Первым делом спасенного необходимо доставить в теплое место, снять с него мокрую одежду, энергично растереть тело до покраснения кожи смоченными в спирте или водке руками, напоить его горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу! Обязательно позвоните в скорую помощь, чтобы пострадавшего осмотрел специалист.

Если же вы сами провалились под лед, нельзя паниковать, делать резких движений. Необходимо по возможности стабилизировать дыхание, широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой, перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед. Затем нужно осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно откатитесь от кромки и ползите к берегу. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Очевидцам, если кто-то провалился под лед, следует незамедлительно позвонить с мобильного телефона на номер "112".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph