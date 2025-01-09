Нижегородцам напомнили о правилах поведения на льду Общество

Нижегородцам напомнили о правилах поведения на льду

В Нижегородской области действует распоряжение "Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2024–2025 годов". Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

В соответствии с документом главы муниципалитетов региона должны усилить контроль за безопасностью людей при эксплуатации ледовых переправ, обеспечат выявление мест несанкционированного образования ледовых переправ, ограничение движения по ним.

В периоды ледостава и активного таяния льда для предотвращения возникновения несчастных случаев на водных объектах запрещен выход людей на лед. В местах массового выхода рыбаков на лед устанавливаются информационные аншлаги, при этом исключается выезд и передвижение транспортных средств, для чего оборудуются искусственные препятствия на подъездных путях.

Специалисты напомнили, как необходимо оказывать помощь пострадавшему, провалившемуся под лед.

Необходимо, воспользовавшись любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой либо связав воедино шарфы, ремни или одежду, подползти к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, чтобы помочь пострадавшему. За 3-4 метра можно протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед, из-за чего рискуете сами провалиться под лёд.

Первым делом спасенного необходимо доставить в теплое место, снять с него мокрую одежду, энергично растереть тело до покраснения кожи смоченными в спирте или водке руками, напоить его горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу! Обязательно позвоните в скорую помощь, чтобы пострадавшего осмотрел специалист.

Если же вы сами провалились под лед, нельзя паниковать, делать резких движений. Необходимо по возможности стабилизировать дыхание, широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой, перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед. Затем нужно осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно откатитесь от кромки и ползите к берегу. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Очевидцам, если кто-то провалился под лед, следует незамедлительно позвонить с мобильного телефона на номер "112".