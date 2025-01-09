Умер первый командир Нижегородского танкового полка Григорий Вахраков Общество

Умер первый командир Нижегородского танкового полка Григорий Вахраков. Об этом сообщается tg-канале "ТЫ ТАМ БЫЛ? (Павел Кукушкин)".

Согласно информации, его сердце остановилось вечером 10 января.

"Вечная и светлая память! Встречался с Григорием лично. Сильный, смелый, настоящий командир, который формировал и возглавлял легендарный 10-й Нижегородский танковый полк (в его составе и наш первый именной батальон имени Минина)! "Алтай" - пример мужества", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.