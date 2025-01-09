Человек погиб при пожаре на ул. Ильинская в Нижнем Новгороде Происшествия

Человек погиб при пожаре на ул. Ильинская в Нижнем Новгороде

Человек погиб при пожаре на ул. Ильинская в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Согласно информации, кровля жилого дома загорелась ранним утром 12 января. Пожар ликвидировали на площади 250 кв. м.

К сожалению, один человек погиб. Ещё двоих спасли специалисты чрезвычайного ведомства.

Причину возгорания установят дознаватели.

К тушению от МЧС России были привлечены 69 специалистов и 17 единиц техники.