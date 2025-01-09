Водитель иномарки погиб в ДТП под Выксой.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского УГИБДД, авария с участием "Шевроле" и Мерседеса" произошла 12 января на трассе Выкса-Нижняя Верея.
В результате столкновения водитель первого авто скончался на месте ДТП.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в трёх ДТП на нижегородских дорогах 9 января.
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