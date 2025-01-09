Водитель иномарки погиб в ДТП под Выксой Происшествия

Водитель иномарки погиб в ДТП под Выксой.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского УГИБДД, авария с участием "Шевроле" и Мерседеса" произошла 12 января на трассе Выкса-Нижняя Верея.

В результате столкновения водитель первого авто скончался на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в трёх ДТП на нижегородских дорогах 9 января.