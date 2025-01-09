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Новогодние гуляния завершатся на нижегородской ярмарке в феврале.
Как сообщается в соцсетях ярмарки, с 13 января по 9 февраля новогодняя площадка и каток на Ярмарочной площади будут доступны для нижегородцев и гостей города ежедневно с четверга по воскресенье. Отмечается, что работа катка возможна в любую погоду.
Кроме того, запланированы проведения мастер-классов, работа домиков на площадке и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что фестиваль "Новый год на ярмарке" пройдёт в Нижнем Новгороде с 28 декабря 2024 года по 9 февраля 2025 года.
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