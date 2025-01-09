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Общество

Новогодние гуляния завершатся на нижегородской ярмарке в феврале

13 января 2025 07:39  [100] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Новогодние гуляния завершатся на нижегородской ярмарке в феврале.

Как сообщается в соцсетях ярмарки, с 13 января по 9 февраля новогодняя площадка и каток на Ярмарочной площади будут доступны для нижегородцев и гостей города ежедневно с четверга по воскресенье. Отмечается, что работа катка возможна в любую погоду.

Кроме того, запланированы проведения мастер-классов, работа домиков на площадке и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Новый год на ярмарке" пройдёт в Нижнем Новгороде с 28 декабря 2024 года по 9 февраля 2025 года. 

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Теги:
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