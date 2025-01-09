Частные и государственные инвестиции в российский туризм превысили 650 млрд рублей Бизнес

Частные и государственные инвестиции в туризм в России за первые девять месяцев 2024 года выросли почти в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 652 млрд рублей.

Как рассказал вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сразу целый ряд проектов в туристической отрасли стал возможным благодаря мерам нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Так, по программе льготного кредитования сейчас в работе 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 трлн рублей. По программе субсидирования строительства модульных гостиниц за 2023-2024 годы поддержано более 600 проектов в 61 регионе с номерным фондом порядка 14,5 тыс. номеров. Новый отбор по программе объявлен в декабре, прием заявок продлится до 3 марта.

Ранее сообщалось, что порядка 6,6 млрд рублей за 4 года направили в Нижегородской области на поддержку туризма.