Ирина Кизилова покинула пост замминистра образования Нижегородской области

Заместитель министра образования Нижегородской области Ирина Кизилова покинула свой пост. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.
Последним рабочим днем Ирины Кизиловой стало 10 января. Ранее она со 2 марта 2023 года временно исполняла обязанности министра образования.
В 2022 году Ирина Кизилова была отмечена Благодарственным письмом от Правительства Нижегородской области.
Напомним, что Михаил Пучков в июле 2023 года стал министром образования и науки Нижегородской области.
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