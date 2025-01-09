Ирина Кизилова покинула пост замминистра образования Нижегородской области Политика

Заместитель министра образования Нижегородской области Ирина Кизилова покинула свой пост. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

Последним рабочим днем Ирины Кизиловой стало 10 января. Ранее она со 2 марта 2023 года временно исполняла обязанности министра образования.

В 2022 году Ирина Кизилова была отмечена Благодарственным письмом от Правительства Нижегородской области.

Напомним, что Михаил Пучков в июле 2023 года стал министром образования и науки Нижегородской области.