Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
13 января 2025 11:54  [3] Центробанк: идея о заморозке вкладов абсурдна
10 января 2025 09:54  [448] Задолженность по кредитным картам в России превышает 4 триллиона рублей
09 января 2025 15:25  [452] Цены на вторичное жилье в 2025 году могут снизиться
09 января 2025 13:19  [460] Почти 250 застройщиков Нижегородской области подключены к Информсистеме управления проектами
09 января 2025 11:42  [446] Частным клиникам в России начнут присуждать звезды по принципу отелей
09 января 2025 10:58  [465] Доля квартир с дисконтом более 8% выросла в России 
06 января 2025 17:18  [916] Строительство первой очереди IT-кампуса "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде завершится в 2025 году
04 января 2025 15:19  [722] Экономия по торгам в Нижегородской области в 2024 году составила 1,6 млрд рублей
28 декабря 2024 17:30  [1028] Нижегородский земсовет в 2024 году одобрил выделение участков для 249 проектов
28 декабря 2024 13:47  [839] Новую ферму на 400 голов построили в Большеболдинском районе
Экономика

Центробанк: идея о заморозке вкладов абсурдна

13 января 2025 11:54  [3] Экономика

В Центробанке назвали идею о заморозке вкладов населения абсурдной.

Как отмечается в Telegram-канале ЦБ РФ, "заморозка" является грубейшим нарушением права граждан и компаний распоряжаться своими активами.

"Подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому они способны выдавать кредиты заемщикам. Если "заморозить" вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику", - говорится в сообщении.

Особо было отмечено, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг просто немыслим.

Ранее сообщалось, что ключевая ставка в России сохранена на уровне 21%.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банк России Финансы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph