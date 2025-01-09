Центробанк: идея о заморозке вкладов абсурдна

В Центробанке назвали идею о заморозке вкладов населения абсурдной.
Как отмечается в Telegram-канале ЦБ РФ, "заморозка" является грубейшим нарушением права граждан и компаний распоряжаться своими активами.
"Подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому они способны выдавать кредиты заемщикам. Если "заморозить" вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику", - говорится в сообщении.
Особо было отмечено, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг просто немыслим.
Ранее сообщалось, что ключевая ставка в России сохранена на уровне 21%.
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