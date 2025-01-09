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Общество

Бесплатные билеты на каток у Нижегородской ярмарки предоставили семьям участников СВО

13 января 2025 14:25  [81] Общество

Фото: Дом народного единства

Дом народного единства совместно с Нижегородской ярмаркой и АНО "Центр 800" предоставили членам семей участников СВО из Нижегородской области бесплатные билеты на каток.

Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, выдал 70 первых билетов родственникам военнослужащих спецоперации из Нижнего Новгорода.

"Совместно организовали для семей военнослужащих СВО из нашего города приятный досуг на свежем воздухе. Катание на коньках в одном из самых красивых мест Нижнего Новгорода – это отличная возможность для родных участников спецоперации провести время вместе, активно и весело", - сказал руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Каток на Нижегородской ярмарке детям и взрослым предоставили на дневной сеанс, который длился более часа. Новогодние персонажи Елочка и Лисичка помогали совсем маленьким фигуристам удержаться на льду.

"Мы приехали с сыном - ему 4,5 года, и он впервые встал на лед. Первый его вопрос с утра был: "Мама, а когда уже пойдем на каток?". Мечта малыша сбылась. Ему здесь очень понравилось, сначала не особо получалось, но он старался. Обязательно придем сюда снова", - рассказала супруга участника СВО Виктория.

"Здесь классно и атмосферно! Я приехала с двумя детьми, они любят кататься на коньках, поэтому радости не было предела! Приятно, что нашим семьям уделяют столько внимания, пока наши мужчины стоят на защите страны. Наш папа - командир штурмового отряда, на передовой уже больше года. Постоянно с ним на связи, поддерживаем. А нас поддерживают дома. Большое спасибо!" - поделилась впечатлениями супруга военнослужащего Марина.

Бесплатное посещение катка и прокат коньков для семей участников специальной военной операции на ледовом катке Нижегородской ярмарки будут организованы еженедельно до 9 февраля 2025 года. В ближайшее время на каток пригласят и жителей округов Нижегородской области. Количество бесплатных билетов ограничено.

Для посещения катка, членам семей участников СВО, необходимо связаться с координационным центром.

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Теги:
Дом народного единства Каток СВО
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