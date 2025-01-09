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Общество

Микологи заверили, что зимние грибы безопасны и их можно собирать

13 января 2025 14:33  [73] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аномально тёплая погода спровоцировала непривычное для зимы явление: в нижегородских лесах появились грибы. Жители региона с удивлением делятся в соцсетях фотографиями, например, "подснежных" опят.

Как оказалось, это не такое уж и необычное явление для наших широт. Кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский рассказал телеканалу "360", что собирать зимние грибы можно без опаски, среди них нет ядовитых.

Так, в средней полосе России встречаются опёнок зимний, устричная вешенка и дрожалка оранжевая, которые хорошо чувствуют себя даже под снегом. Всё зависит от погодных условий: сезон этих грибов приходится на декабрь, но когда случаются оттепели, как в нынешнем году, то "тихой охотой" можно заниматься и в январе.

Также до середины-конца декабря в лесах можно находить съедобные ледовки-говорушки, белые грибы, подосиновики и подберёзовики, а также лисички.

"И всё зависит от того, насколько действительно тепло или холодно, насколько продолжительны оттепели, и как обилен снежный покров", - уточнил Михаил Вишневский.

По словам миколога, единственный зимний месяц, когда грибов действительно всегда мало - это февраль.

"Поход зимой за грибами - на самом деле это норма. И это не очень активно проникает в информационное поле, потому что мало кто этим занимается. Но это то, чем можно заниматься каждый год. И что чрезвычайно позитивно, ни один ядовитый гриб в это время не растёт. То есть смело всё, что сидит на земле и растёт на деревьях, можно собирать. И такие грибы по своим качествам ничем не отличаются от обычных своих аналогов летних и осенних", - заключил специалист.

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Теги:
Грибы
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