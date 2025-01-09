Проектирование дублера улицы Родионова в Нижнем Новгороде завершат до конца марта Общество

Срок подготовки проектной документации для строительства дублера улицы Родионова продлили в Нижнем Новгороде. Работы должны завершиться до конца первого квартала 2025 года, сообщили НИА "Нижний Новгород" в облминграде.

Новая дорога, которая станет дублером улицы Родионова, пройдет от площади Горького до улицы Бринского вдоль русла реки Кова. Еще летом специалисты МБУ «Нижегородгражданпроект» начали разработку планировочных материалов, изучая рельеф местности, чтобы определить оптимальный маршрут трассы и предусмотреть перенос инженерных коммуникаций.

Приказ о подготовке проекта министерство направило в городскую администрацию еще в 2023 году. Однако по инициативе первого заммэра срок подготовки документации был продлен до конца марта 2025 года. На данный момент материалы в министерство все еще не переданы. После их согласования документы планируется вынести на общественное обсуждение.

Точные сроки и стоимость строительства дублера пока неизвестны. По данным 2018 года, затраты на проект оценивались в 25 млрд рублей.