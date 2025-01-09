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Общество

"Транснефть-Верхняя Волга" в 2024 году оказало значимую поддержку учреждениям Нижегородской области и других регионов России

13 января 2025 19:02  [106] Общество

Фото: АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" подвело итоги корпоративной благотворительной программы за 2024 год. Финансовую поддержку получили 65 учреждений образования, здравоохранения, ветеранских, спортивных организаций и центров социальной реабилитации в регионах, где расположены производственные объекты компании.

Особое внимание было уделено Нижегородской области. Сотрудничество с детской областной больницей и Фондом "Нижегородский онкологический научный центр" продолжается более 10 лет. В 2024 году выделены средства на закупку дорогостоящих лекарственных препаратов, а также медицинского оборудования для Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко и областного неврологического госпиталя ветеранов войн.

Благотворительная помощь также была оказана ряду образовательных учреждений региона. В "Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Ласточка" Нижегородского района Нижнего Новгорода" проведен ремонт помещений, а воспитанники получили подарки. В "Средней школе №8 с углубленным изучением отдельных предметов" города Кстово выполнен ремонт, а Воротынская средняя общеобразовательная школа получила средства на приобретение учебного и лабораторного оборудования.

Помимо Нижегородской области, помощь была оказана другим регионам, включая Республику Марий Эл, Рязанскую и Владимирскую области. Например, в 11 образовательных учреждениях проведены ремонтные работы и закуплено новое учебное оборудование. В селе Мосолово Рязанской области завершено строительство современного детского сада на 100 мест.

АО "Транснефть-Верхняя Волга" продолжило экологические инициативы, выделив средства на поддержку Национального парка "Мещера" во Владимирской области для обеспечения кормами популяции европейского зубра.

В течение года сотрудники компании активно участвовали в социальных инициативах. Более 2 тысяч волонтеров приняли участие в различных акциях, включая поисковые экспедиции по местам боевых действий Великой Отечественной войны в рамках сотрудничества с нижегородским отрядом "Курган".

АО "Транснефть-Верхняя Волга" продолжает активно вносить вклад в развитие территорий своего присутствия, поддерживая ключевые социальные, образовательные и экологические проекты.

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