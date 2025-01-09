Водоснабжение восстановили на Бору после коммунальной аварии Общество

В городе Бор Нижегородской области полностью восстановили подачу воды, нарушенную из-за коммунальной аварии, случившейся 13 января.

Как сообщили в администрации города, ремонтные работы завершены, и водоснабжение возобновлено. В течение часа планируется привести давление в системе к нормативным показателям.

Напомним, что авария произошла днем, оставив без воды жилые дома и соцобъекты. На месте работали специалисты коммунальных служб. Изначально устранить последствия планировали к 17:00, однако ремонт удалось завершить раньше.