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Общество

Водоснабжение восстановили на Бору после коммунальной аварии

13 января 2025 19:28  [42] Общество

В городе Бор Нижегородской области полностью восстановили подачу воды, нарушенную из-за коммунальной аварии, случившейся 13 января.

Как сообщили в администрации города, ремонтные работы завершены, и водоснабжение возобновлено. В течение часа планируется привести давление в системе к нормативным показателям. 

Напомним, что авария произошла днем, оставив без воды жилые дома и соцобъекты. На месте работали специалисты коммунальных служб. Изначально устранить последствия планировали к 17:00, однако ремонт удалось завершить раньше.

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Теги:
ЖКХ
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