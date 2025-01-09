Более 250 млн рублей инвестировали в Уренскую ЦРБ за три года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За последние три года в модернизацию материально-технической базы Уренской ЦРБ было инвестировано более 250 млн рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, который посетил Уренскую центральную районную больницу с рабочим визитом.

Работы по модернизации медучреждения были выполнены по нацпроекту "Здравоохранение".

Как отметил замглавы региона, благодаря выделенному финансированию удалось провести масштабную реновацию больницы. В медучреждении есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи на современном уровне.

В частности, инвестиции позволили провести капитальный ремонт фасада и внутренних помещений больницы. Также была закуплена новая мебель, обновлен автопарк санитарного транспорта. Больница получила новое медоборудование, также здесь выполнили капремонт пищеблоков, провели благоустройство территории.

"Уренская центральная больница – это медицинское учреждение так называемого "второго уровня". Здесь действует первичное сосудистое отделение и центр оказания помощи пострадавшим в ДТП, есть высокотехнологичное оборудование, включая компьютерный томограф. Главное богатство больницы – это, конечно же, ее высококвалифицированный медицинский персонал. К концу 2026 года мы планируем полностью завершить модернизацию Уренской ЦРБ. Она должна стать опорным учреждением для нескольких северных муниципалитетов области. Это значит, что жители северных районов смогут получать широкий спектр специализированной медицинской помощи, не выезжая в областной центр", – подчеркнул Андрей Чечерин.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области рассказали, что Андрей Чечерин также посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в д. Большая Арья Уренского округа. Модульный ФАП был возведен в конце 2024 года. Его торжественное открытие состоится в ближайшее время.

Напомним, с 2025 года в России запущен новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Он является продолжением национального проекта "Здравоохранение" и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации.