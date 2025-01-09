Нижегородское "Торпедо" уступило на своем льду "Трактору" со счетом 3:5 Спорт

Фото: hctorpedo.ru

Нижегородский ХК "Торпедо" в очередном матче КХЛ на своем льду уступил челябинскому "Трактору" 3:5, сообщает hctorpedo.ru.

По ходу матча нижегородцы уступали в счете, затем выровняли игру, но в третьем периоде пропустили две шайбы и проиграли.

"Команда очень порадовала, сыграла в блестящий хоккей. К сожалению, ушли с пустыми руками, но горжусь каждым, кто сегодня играл: их усилиями, характером, жаждой, страстью", - сказал после игры наставник торпедовцев Игорь Ларионов.

Свой следующий матч в КХЛ "Торпедо" проведет на выезде 16 января в Тольятти против местной "Лады".

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов одержал 100-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера "Торпедо".